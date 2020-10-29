Новичок "Динамо" пропустит полгода из-за травмы

29 октября, 2020, 16:48

Защитник Владимир Костевич, который в начале октября подписал контракт с "Динамо", перенесет операцию на передней крестообразной связке

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

В понедельник, 26 октября, футболист прибыл в Мюнхен, где после сдачи всех анализов ему была назначена операция на пятницу, 30 октября. Ориентировочный срок восстановления защитника - до шести месяцев.

Владимир Костевич известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".

В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.