Новичок "Динамо" пропустит полгода из-за травмы
29 октября, 2020, 16:48
Защитник Владимир Костевич, который в начале октября подписал контракт с "Динамо", перенесет операцию на передней крестообразной связке
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
В понедельник, 26 октября, футболист прибыл в Мюнхен, где после сдачи всех анализов ему была назначена операция на пятницу, 30 октября. Ориентировочный срок восстановления защитника - до шести месяцев.
Владимир Костевич известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".
В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.
- 10 августа киевское "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.
- 18 сентября стало известно, что Костевич досрочно присоединится к киевскому "Динамо".
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