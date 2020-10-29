Месси установил безумное достижения в Лиге чемпионов
29 октября, 2020, 16:59
Аргентинский форвард Лионель Месси забил 70-й гол в матчах группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный twitter UEFA.
Аргентинец реализовал пенальти в матче против "Ювентуса" (2:0) и стал первым футболистом, который достиг отметки в 70 забитых мячей на стадии группового этапа ЛЧ. Всего на счету Месси 145 матчей, 117 голов и 41 результативная передача в матчах Лиги чемпионов.
Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, забивший 130 голов в 170 матчах.
UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28 2020
- 28 октября во 2-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" проиграл "Барселоне" со счетом 2:0.
- 29 октября бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что выбросит телевизор, после того как аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси завершит карьеру.
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