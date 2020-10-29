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Espreso.tvСпортМесси установил безумное достижения в Лиге чемпионов

Месси установил безумное достижения в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси забил 70-й гол в матчах группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Аргентинец реализовал пенальти в матче против "Ювентуса" (2:0) и стал первым футболистом, который достиг отметки в 70 забитых мячей на стадии группового этапа ЛЧ. Всего на счету Месси 145 матчей, 117 голов и 41 результативная передача в матчах Лиги чемпионов.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, забивший 130 голов в 170 матчах.

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