Месси установил безумное достижения в Лиге чемпионов

29 октября, 2020, 16:59

Аргентинский форвард Лионель Месси забил 70-й гол в матчах группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает официальный twitter UEFA.

Аргентинец реализовал пенальти в матче против "Ювентуса" (2:0) и стал первым футболистом, который достиг отметки в 70 забитых мячей на стадии группового этапа ЛЧ. Всего на счету Месси 145 матчей, 117 голов и 41 результативная передача в матчах Лиги чемпионов.

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду, забивший 130 голов в 170 матчах.

UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28 2020

28 октября во 2-м туре Лиги чемпионов туринский "Ювентус" проиграл "Барселоне" со счетом 2:0.

29 октября бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что выбросит телевизор, после того как аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси завершит карьеру.