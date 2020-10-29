Итальянский бомбардир пообещал выбросить телевизор после того, как Месси завершит карьеру

29 октября, 2020, 12:21

Бывший футболист сборной Италии Кристиан Вьери заявил, что выбросит телевизор после того, как аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси завершит карьеру

Об этом Вьери заявил после победы "Барселоны" над "Ювентусом" в Лиге чемпионов, сообщает AS.

"Барселона" была великолепна. Они могли легко забить шесть-семь голов, сыграли фантастически. Месси - волшебник, Гарри Поттер от футбола. Когда он перестанет играть, я выброшу телевизор. Я перестану работать на телевидении, буду смотреть Netflix, вот и все. Потому что когда Месси закончит, не на что смотреть. И "Барселона", видел я и все остальные, просто невероятная. Когда у тебя такая десятка, это просто безумие ", - сказал Вьери.

47-летний Кристиан Вьери известен благодаря выступлениям за итальянские "Ювентус", "Милан", "Интер", "Лацио", "Аталанту" и испанский "Атлетико". Он становился лучшим бомбардиром чемпионатов Италии и Испании.

За сборную Италии сыграл 49 матчей и забил 23 гола.

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