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Espreso.tvСпортХет-трик форварда "Ювентуса" в ворота "Барселоны" отменили из-за VAR

Хет-трик форварда "Ювентуса" в ворота "Барселоны" отменили из-за VAR


фото: Reuters
Три гола нападающего "Ювентуса" Альваро Мората в игре Лиги чемпионов против "Барселоны" были отменены системой видеоповторов VAR

Об этом сообщает B/R Football в twitter.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората забивал на 15-й, 30-й и 55-й минутах. Однако все его голы были отменены арбитром после просмотра с помощью системы видеоповторов VAR.

В итоге, "Ювентус" проиграл в Турине "Барселоне" 0: 2. Эти команды являются соперниками "Динамо" по группе G.

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