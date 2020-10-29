Хет-трик форварда "Ювентуса" в ворота "Барселоны" отменили из-за VAR

29 октября, 2020, 11:21

Три гола нападающего "Ювентуса" Альваро Мората в игре Лиги чемпионов против "Барселоны" были отменены системой видеоповторов VAR

Об этом сообщает B/R Football в twitter.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов испанский форвард итальянского "Ювентуса" Альваро Мората забивал на 15-й, 30-й и 55-й минутах. Однако все его голы были отменены арбитром после просмотра с помощью системы видеоповторов VAR.

В итоге, "Ювентус" проиграл в Турине "Барселоне" 0: 2. Эти команды являются соперниками "Динамо" по группе G.

Morata has put the goal in the back of the net three times against Barcelona:



Offside

Offside

Offside pic.twitter.com/4SSB7LbVid - B / R Football (@brfootball) October 28 2020

Напомним, 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .

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