Луческу раскритиковал капитана "Динамо" за удаление из "Ференцварошем"

29 октября, 2020, 09:49

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что капитан киевлян Сергей Сидорчук не имел права получать красную карточку в матче Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем"

Об этом Луческу заявил на послематчевой пресс-конференции после игры ЛЧ, которая завершилась вничью 2: 2, сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, он не заменил Сидорчука, который имел желтую карточку, поскольку он важен для организации игры футболист.

"До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того, чтобы его заменять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения - на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны и не было необходимости что-то менять", - сказал Луческу.

Сергей Сидорчук был удален на 86-й минуте за повторное предупреждение, после этого "Ференцварош" сравнял счет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb