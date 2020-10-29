Луческу раскритиковал капитана "Динамо" за удаление из "Ференцварошем"
Об этом Луческу заявил на послематчевой пресс-конференции после игры ЛЧ, которая завершилась вничью 2: 2, сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Луческу, он не заменил Сидорчука, который имел желтую карточку, поскольку он важен для организации игры футболист.
"До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того, чтобы его заменять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения - на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны и не было необходимости что-то менять", - сказал Луческу.
Сергей Сидорчук был удален на 86-й минуте за повторное предупреждение, после этого "Ференцварош" сравнял счет.
- 28 октября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с венгерским "Ференцварошем" .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне заслуживали победу над "Ференцварошем" в матче Лиги чемпионов.
- Тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров отметил, что его команда получила важное очко в ключевой игре Лиги чемпионов с "Динамо".
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