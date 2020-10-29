 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛуческу раскритиковал капитана "Динамо" за удаление из "Ференцварошем"

Луческу раскритиковал капитана "Динамо" за удаление из "Ференцварошем"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что капитан киевлян Сергей Сидорчук не имел права получать красную карточку в матче Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем"

Об этом Луческу заявил на послематчевой пресс-конференции после игры ЛЧ, которая завершилась вничью 2: 2, сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам Луческу, он не заменил Сидорчука, который имел желтую карточку, поскольку он важен для организации игры футболист.

"До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того, чтобы его заменять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения - на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны и не было необходимости что-то менять", - сказал Луческу.

Сергей Сидорчук был удален на 86-й минуте за повторное предупреждение, после этого "Ференцварош" сравнял счет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2020 четверг

больше новостей

29 октября, 2020 четверг

28 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать