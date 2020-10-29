КСУ планирует отменить ВАКС, закон о языке и земельной реформе, - глава НАПК
29 октября, 2020, 18:39
Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный суд планирует отменить Высший антикоррупционный суд, законы о языке и земельной реформе
Об этом он рассказал в интервью изданию Бабель.
Новиков пояснил, что новый состав суда мог бы отменить решения, принятые до него. По его словам, для этого Верховная Рада может принять специальный закон.
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"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, законы о языке, земельной реформе, поэтому я не вижу другого пути (кроме реформирования суда, - ред.)", - сообщил Новиков.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие состояния украинцев призывают под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвиза.
- Послы стран "Большой семерки" выразили обеспокоенность решениями Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре.
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