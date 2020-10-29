КСУ планирует отменить ВАКС, закон о языке и земельной реформе, - глава НАПК

29 октября, 2020, 18:39

Глава Национального агентства по противодействию коррупции Александр Новиков заявил, что Конституционный суд планирует отменить Высший антикоррупционный суд, законы о языке и земельной реформе

Об этом он рассказал в интервью изданию Бабель.

Новиков пояснил, что новый состав суда мог бы отменить решения, принятые до него. По его словам, для этого Верховная Рада может принять специальный закон.

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"Сейчас у КС в планах отменить Высший антикоррупционный суд, законы о языке, земельной реформе, поэтому я не вижу другого пути (кроме реформирования суда, - ред.)", - сообщил Новиков.