Советник Ермака назвал "обязательной" замену судей КСУ за решения по е-декларированию
Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.
На вопрос о возможной замене судей Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".
"Суд себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.
Подоляк отметил, что весь состав КСУ был назначен двумя другими президентами.
"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Этот суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - добавил советник главы ОП.
- Напомним, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов.
- У Зеленского назвали угрозой безвизу и евроинтеграции решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре и анонсировали "инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы".
- Из-за отмены уголовного наказания за сокрытие состояния украинцев призывают под КСУ на акцию "Проводим судей-предателей в Ростов".
- НАПК закрыло реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ.
- В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и это может стать основанием для временной остановки безвиза.
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