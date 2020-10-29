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Espreso.tvОбществоСоветник Ермака назвал "обязательной" замену судей КСУ за решения по е-декларированию

Советник Ермака назвал "обязательной" замену судей КСУ за решения по е-декларированию


фото: rfe
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Конституционном суде обязательно изменится состав судей после последних решений по антикоррупционным органам

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина.

На вопрос о возможной замене судей Подоляк ответил: "Конечно, это обязательно".

"Суд себя на сегодняшний день частично дискредитировал вот этими решениями. Такие решения в таком темпе и с такой мотивационной базой принимать точно нельзя", - пояснил он.

Подоляк отметил, что весь состав КСУ был назначен двумя другими президентами.

"Этот Конституционный суд полностью сформирован предыдущими президентами: Януковичем и Порошенко. Это по сути их Конституционный суд. Этот суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования - в персональном составе прежде всего", - добавил советник главы ОП.

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