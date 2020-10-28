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Espreso.tvОбществоВ ТКГ согласовали открытие КПВВ в Золотом и Счастье 10 ноября, - ОПУ

В ТКГ согласовали открытие КПВВ в Золотом и Счастье 10 ноября, - ОПУ


фото: ООС
Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух КПВВ: "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября

Об этом сообщает Офис президента.

Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заявил о готовности Украины открыть оба КПВВ в дату.

6 ноября он посетит КПВВ для завершения организационных вопросов.

Читайте также: КПВВ в Счастье планируют открыть 10 ноября - штаб ООС

Украинская сторона проинформировала, что инфраструктура готова для проезда грузового транспорта. Также завершается асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое".

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