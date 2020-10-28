В ТКГ согласовали открытие КПВВ в Золотом и Счастье 10 ноября, - ОПУ
28 октября, 2020, 19:07
Участники консультаций в Трехсторонней контактной группе договорились о дате открытия двух КПВВ: "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября
Об этом сообщает Офис президента.
Первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников заявил о готовности Украины открыть оба КПВВ в дату.
6 ноября он посетит КПВВ для завершения организационных вопросов.
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Украинская сторона проинформировала, что инфраструктура готова для проезда грузового транспорта. Также завершается асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое".
- Напомним, в связи с карантином контрольный пункт въезда-выезда " Станица Луганская" с 15 октября временно закрыли.
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