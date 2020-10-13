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Espreso.tvОбществоКПВВ "Станица Луганская" временно закроют с 15 октября

КПВВ "Станица Луганская" временно закроют с 15 октября


фото: mtot.gov.ua
В связи с карантином контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" с 15 по 31 октября будет закрыт

Об этом сообщили в штабе ООС в комментарии общественной организации Донбасс SOS.

"КПВВ "Станица Луганская" закрывают на проезд с 15 по 31 октября. Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.

В свою очередь директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Альбина Кушелева в комментарии hromadske отметила, что на время карантина через КПВВ будут пропускать только людей с тяжелыми болезнями, людей в чрезвычайных ситуациях и других жизненных обстоятельствах.

Также отмечается, что возможно продолжение карантинных мероприятий.

! ️КПВВ Станица Луганская закрывают на проезд с 15 по 31 октября Движение через линию разграничения будет остановлено в ...

Опубликовано Донбасс SOS Вторник, 13 октября 2020 г.

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