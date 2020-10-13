КПВВ "Станица Луганская" временно закроют с 15 октября
Об этом сообщили в штабе ООС в комментарии общественной организации Донбасс SOS.
"КПВВ "Станица Луганская" закрывают на проезд с 15 по 31 октября. Движение через линию разграничения будет остановлено в связи с карантином", - говорится в сообщении.
В свою очередь директор департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Альбина Кушелева в комментарии hromadske отметила, что на время карантина через КПВВ будут пропускать только людей с тяжелыми болезнями, людей в чрезвычайных ситуациях и других жизненных обстоятельствах.
Также отмечается, что возможно продолжение карантинных мероприятий.
! ️КПВВ Станица Луганская закрывают на проезд с 15 по 31 октября Движение через линию разграничения будет остановлено в ...Опубликовано Донбасс SOS Вторник, 13 октября 2020 г.
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