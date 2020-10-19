КПВВ в Счастье планируют открыть 10 ноября, - штаб ООС
19 октября, 2020, 11:14
Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье", - говорится в сообщении.
Читайте также: На Луганщине начали строительство нового КПВВ
Открытие КПВВ запланировано на 10 ноября. Его ожидаемая пропускная способность - 10-15 тыс. человек в сутки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
Читайте также
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
-