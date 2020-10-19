КПВВ в Счастье планируют открыть 10 ноября, - штаб ООС

19 октября, 2020, 11:14

Открытие КПВВ "Счастье" запланировано на 10 ноября

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На Луганщине продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье", - говорится в сообщении.

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Открытие КПВВ запланировано на 10 ноября. Его ожидаемая пропускная способность - 10-15 тыс. человек в сутки.