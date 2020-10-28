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Espreso.tvОбществоВ Офисе президента отреагировали на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева

В Офисе президента отреагировали на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева


фото: donpatriot
На сайте президента Владимира Зеленского появился ответ на петицию с просьбой инициировать ликвидацию Окружного административного суда Киева

Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

"Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. В соответствии с частью второй статьи 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия", - говорится в сообщении .

По результатам рассмотрения петиции Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия, который имеет "все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева"

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"Президент предлагает начать консультации для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации", - написали в ОП.

  • Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

 

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