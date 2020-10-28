В Офисе президента отреагировали на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева
Об этом говорится в заявлении Офиса президента.
"Подчеркнем, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. В соответствии с частью второй статьи 125 Конституции, суд образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия", - говорится в сообщении .
По результатам рассмотрения петиции Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия, который имеет "все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева"
Читайте также: Петиция к Зеленскому о ликвидации ОАСК набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
"Президент предлагает начать консультации для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации", - написали в ОП.
- Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
Читайте также
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
Читайте также
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим