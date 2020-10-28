"Ференцварош" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ

28 октября, 2020, 12:50

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом игры 2-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы дают на победу "Динамо" 2,20, на ничью предлагают коэффициент 3,30, а на выигрыш "Ференцвароша" - 3,40.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.

27 октября главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со своей бывшей командой - "Динамо".

В то же время, тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал сильные стороны венгерского "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров.

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