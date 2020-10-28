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Espreso.tvСпорт"Ференцварош" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ

"Ференцварош" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ


фото: facebook.com/fcdynamoua
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом игры 2-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы дают на победу "Динамо" 2,20, на ничью предлагают коэффициент 3,30, а на выигрыш "Ференцвароша" - 3,40.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.

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