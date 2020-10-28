"Ференцварош" - "Динамо": букмекеры назвали фаворита матча ЛЧ
28 октября, 2020, 12:50
Букмекеры считают "Динамо" фаворитом игры 2-го тура Лиги чемпионов против венгерского "Ференцвароша"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ведущие букмекерские конторы дают на победу "Динамо" 2,20, на ничью предлагают коэффициент 3,30, а на выигрыш "Ференцвароша" - 3,40.
Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.
- 27 октября главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со своей бывшей командой - "Динамо".
- В то же время, тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал сильные стороны венгерского "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-