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Espreso.tvОбществоНАПК закрывает реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ

НАПК закрывает реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ


фото: reuters
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18:00 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в комментарии УП.

"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов)", - заявил он.

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Новиков добавил, что реестр не будет работать до тех пор, пока Рада не примет новый закон, которым даст НАПК право открывать такую информацию.

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