НАПК закрывает реестр е-деклараций во исполнение решения КСУ
28 октября, 2020, 17:50
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18:00 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Об этом сообщил председатель НАПК Александр Новиков в комментарии УП.
"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов)", - заявил он.
Читайте также: КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов
Новиков добавил, что реестр не будет работать до тех пор, пока Рада не примет новый закон, которым даст НАПК право открывать такую информацию.
Читайте также: Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-