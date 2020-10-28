Судьи КСУ пожаловались Зеленскому и Разумкову на "постоянное давление" со стороны НАБУ, НАПК и "некоторых политиков"
Об этом говорится в заявлении суда.
"Конституционный суд Украины на протяжении нескольких месяцев находится под постоянным давлением органов государственной власти, в частности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и некоторых политиков. Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей, так и суд в целом", - говорится в сообщении.
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Судьи заявили, что "вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу" КСУ будет руководствоваться Конституцией и действовать в интересах народа.
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"Несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы об их уголовному преследованию, КСУ и в дальнейшем будет обеспечивать верховенство Конституции и защиту прав человека и гражданина", - заявили в суде
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