Милевский решил завершить карьеру в Украине

28 октября, 2020, 19:33

Нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский решил завершить профессиональную карьеру в Украине

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в youtube.

После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет "Динамо" Брест. В приоритете Милевского - трансфер в клуб из Украины, где форвард завершит профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

21 октября экс-тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко возглавил кипрский "Пафос", владельцем которого является россиянин Роман Дубов.

22 октября стало известно, что к Артему Милевскому есть интерес из Кипра и Азии.