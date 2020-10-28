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Espreso.tvСпортМилевский решил завершить карьеру в Украине

Милевский решил завершить карьеру в Украине


фото: dynamo-brest.by
Нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский решил завершить профессиональную карьеру в Украине

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в youtube.

После сезона-2020 в первенстве Беларуси ветеран в статусе свободного агента покинет "Динамо" Брест. В приоритете Милевского - трансфер в клуб из Украины, где форвард завершит профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Динамо" 31 матч, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

35-летний Артем Милевский в 2000 году сменил белорусское гражданство на украинское. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

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