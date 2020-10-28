Луческу призвал не говорить о его конкуренции с Ребровым
28 октября, 2020, 17:05
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не хочет, чтобы его сравнивали с Сергеем Ребровым, ранее возглавлявшим киевский клуб
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
Румын убежден, что венгерский "Ференцварош" Реброва может удивить любого соперника.
"Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым. Сейчас речь о нашем противостояния в конкретном матче. В "Ференцвароше" никого выделять не хочу, но уровень этой команды за последнее время значительно вырос. В команду вложили деньги, они усилились качественными игроками. Они могут удивить любого соперника", - сказал Мирча Луческу.
Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.
- 27 октября главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов со своей бывшей командой - "Динамо".
- В то же время, тренер "Динамо" Мирча Луческу назвал сильные стороны венгерского "Ференцвароша", который возглавляет Сергей Ребров.
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