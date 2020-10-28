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Espreso.tvСпортЛуческу призвал не говорить о его конкуренции с Ребровым

Луческу призвал не говорить о его конкуренции с Ребровым


фото: fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не хочет, чтобы его сравнивали с Сергеем Ребровым, ранее возглавлявшим киевский клуб

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Румын убежден, что венгерский "Ференцварош" Реброва может удивить любого соперника.

"Не нужно говорить о конкуренции между мной и Ребровым. Сейчас речь о нашем противостояния в конкретном матче. В "Ференцвароше" никого выделять не хочу, но уровень этой команды за последнее время значительно вырос. В команду вложили деньги, они усилились качественными игроками. Они могут удивить любого соперника", - сказал Мирча Луческу.

Матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится сегодня в Будапеште и начнется в 22:00.

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