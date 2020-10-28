КСУ уничтожил значительную часть антикоррупционных достижений Революции Достоинства - Шабунин о закрытии реестра е-деклараций

28 октября, 2020, 18:33

Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал закрытие реестра е-деклараций НАПК

Об этом он написал в Facebook.

"КСУ полностью уничтожил систему электронного декларирования и значительную часть антикорупционных достижений Революции Достоинства. Уничтожил таким образом, чтобы специально нарушить обязательства Украины едва ли не перед всеми западными партнерами (ЕС, МВФ, ВБ, США и другие)", - написал Шабунин.

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Активист назвал суд "угрозой и национальной безопасности, и Конституции".

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"Зеленский должен срочно созвать СНБО и реагировать на угрозу национальной безопасности. Иначе он - соучастник этого преступления", - добавил глава ЦПК.