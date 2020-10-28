КСУ обнародовал решение об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов
Решение опубликовали на сайте КСУ.
По мнению судей, полномочия НАПК по мониторингу образа жизни судей, проверки деклараций, установление конфликта интересов, являются нарушение распределения полномочий среди ветвей власти.
Также судьи проанализировали статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.
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Согласно решению, КСУ решил полностью признать неконституционной статью 366-1 УК (Декларирование недостоверной информации), а также отдельные положения закона "О предупреждении коррупции", касающиеся полномочий НАПК.
Суд решил, что неконституционными являются мониторинг образа жизни, предотвращение конфликта интересов и проверка деклараций. Отдельно КСУ признал неконституционным ведение реестра электронных деклараций и его обнародование.
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