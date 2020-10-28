 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКравчук призвал оккупантов разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Кравчук призвал оккупантов разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал оккупантов разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимное освобождение, который Украина передала еще в июле.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2020 среда

больше новостей

28 октября, 2020 среда

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать