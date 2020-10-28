Кравчук призвал оккупантов разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами
28 октября, 2020, 20:40
Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал оккупантов разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
"Кроме того, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц, не дожидаясь подготовки упомянутого выше проекта плана действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители Украины настояли на подтверждении людей из списка на взаимное освобождение, который Украина передала еще в июле.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными с представителями ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.
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