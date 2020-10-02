ОРДЛО сих пор не дали списков, поэтому обмен пленными задерживается, - Зеленский

2 октября, 2020, 20:12

Об этом он сообщил 2 октября во время рабочей поездки в Черновицкую область в комментарии журналистам.

"Здесь очень простая логика. Мы договорились о формате, когда обе стороны подают списки. Мы подали, та сторона еще не подала. Они начали говорить, что те или иные фамилии, они не знают, где они есть, и их должны верифицировать представители Красного креста", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ожидают допуска представителей Красного Креста на оккупированные территории.

"На последней встрече советников нормандской четверки - там, где был Андрей Ермак, он договорился, что Красный Крест будет привлечен и их пустят уже на временно оккупированную территорию. Как только это произойдет - будет обмен. Но конкретной даты пока нет. Мы все ждем этого", - сказал Зеленский.

Украинский журналист так экс-узник Кремля Роман Сущенко сообщил, что в обменные списки с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" недавно добавили двух человек: сейчас в списке 134 человека.

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