Еврокомиссия запустила новый комплекс мер против распространения коронавируса
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Европе нужны решительные и немедленные действия для защиты жизней людей и средств к существованию, для уменьшения давления на системы здравоохранения и контроля над распространением вируса", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.
Мероприятия включают централизованную информацию о распространении вируса и эффективность борьбы с ним, тестирование, отслеживание контактов, подготовку к вакцинации, поставки медицинскими материалами и оборудованием по ЕС, обеспечение свободы передвижения через границы.
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ЕК рекомендовала массовое использование экспресс-тестов на антигены. и мобильных приложений для отслеживания контактов.
Стратегия ЕС по вакцин включает переговоры Еврокомиссии с различными производителями, чтобы сделать вакцины доступными европейцам и всему миру, как только будет доказана их безопасность и эффективность.
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Еврокомиссия продлила отмену пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС.
Страны-члены Евросоюза должны придерживаться принятой Советом ЕС рекомендации о едином подходе к ограничениям свободного передвижения и отменить другие меры внутреннего пограничного контроля, связанные с COVID-19.
Агентство по авиационной безопасности ЕС и ECDC работают над протоколом тестирования для пассажиров.
Что касается ограничений на въезд в ЕС из стран, не входящих в него, то Еврокомиссия рекомендует список категорий лиц, которые освобождаются от ограничений.
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