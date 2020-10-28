Еврокомиссия запустила новый комплекс мер против распространения коронавируса

28 октября, 2020, 22:59

Европейская комиссия запустила дополнительный комплекс мероприятий, призванных ограничить распространение коронавируса, спасти людей и укрепить устойчивость рынка ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Европе нужны решительные и немедленные действия для защиты жизней людей и средств к существованию, для уменьшения давления на системы здравоохранения и контроля над распространением вируса", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис.

Мероприятия включают централизованную информацию о распространении вируса и эффективность борьбы с ним, тестирование, отслеживание контактов, подготовку к вакцинации, поставки медицинскими материалами и оборудованием по ЕС, обеспечение свободы передвижения через границы.

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ЕК рекомендовала массовое использование экспресс-тестов на антигены. и мобильных приложений для отслеживания контактов.

Стратегия ЕС по вакцин включает переговоры Еврокомиссии с различными производителями, чтобы сделать вакцины доступными европейцам и всему миру, как только будет доказана их безопасность и эффективность.

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Еврокомиссия продлила отмену пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и материалов из стран, не входящих в ЕС.

Страны-члены Евросоюза должны придерживаться принятой Советом ЕС рекомендации о едином подходе к ограничениям свободного передвижения и отменить другие меры внутреннего пограничного контроля, связанные с COVID-19.

Агентство по авиационной безопасности ЕС и ECDC работают над протоколом тестирования для пассажиров.

Что касается ограничений на въезд в ЕС из стран, не входящих в него, то Еврокомиссия рекомендует список категорий лиц, которые освобождаются от ограничений.