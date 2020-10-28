2 ноября Германия введет "мягкий" локдаун, - Меркель
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на решение канцлера Ангелы Меркель.
Ограничения вводятся со 2 ноября и до конца месяца.
Меркель мотивировала усиления тем, что в последние 10 дней удвоилось количество пациентов в отделениях интенсивной терапии, а за 9 дней удвоилось количество пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
"Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем, необходимо действовать без промедления", - сказала Меркель.
Согласно решению правительства, гражданам предлагается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума".
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Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств - не более 10 человек.
Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств - неприемлемы. Соблюдение правил является обязательным.
Власти также призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников.
Все заведения досуга в стране закрываются. Это театр, кино, концертные залы, выставочные комплексы, казино, парки развлечений, публичные дома, фитнес-клубы и прочее.
Закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, тату- и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.
Футбольные матчи будуть проходить без зрителей.
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