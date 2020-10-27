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Espreso.tvОбществоКонтролировать структуру тарифов и влияние монополистов должна НКРЭКУ или другой орган, - Бабий

Контролировать структуру тарифов и влияние монополистов должна НКРЭКУ или другой орган, - Бабий


фото: ictv
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) будет добиваться того, чтобы структуру тарифов и влияние монополистов контролировал либо этот Нацрегулятор, либо другой орган

Об этом заявила Ольга Бабий, член НКРЭКУ, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мы будем настаивать на том, чтобы две дополнительные функции - контроль за соблюдением тарифов и контроль за влиянием монополистов на потребителя остался, возможно, за нами, а возможно - за каким-то другим органом, который надлежащим образом обеспечит выполнение этих функций", - сказала Бабий.

Она подчеркнула, что на законодательном уровне должно быть четко определено, кто тот арбитр, который следит за соблюдением структуры тарифа и за тем, чтобы монополист не применял чрезмерных действий для потребителей.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно сообщил , что правительство поддержало проект закона, призванный передать полномочия устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ местным властям.

  • Инициатива передать местным властям право формировать тарифы на коммунальные услуги вызывает опасения, ведь для реализации необходимы квалифицированные специалисты на местах, считает Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "ОПОРА".

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