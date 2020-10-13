Идея передать местным властям право формировать тарифы на коммуналку вряд ли спасет ситуацию, - Татьяна Бойко
Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Мне было очень странно услышать, что это требование Международного валютного фонда. Потому что я не уверена, что решение, которое предлагается, будет влиять на финансовую стабилизацию работы предприятий. И даже не потому, что органы местного самоуправления плохие. Я просто переживаю, что не у всех у них достаточно компетенции", - отметила Бойко.
Она сказала, что не видит прямой корреляции предложенных изменений с решением вопросов долгов на местах за коммунальные услуги.
"Возможно, органы местного самоуправления сами лучше видят ситуацию. Но очень часто органы местного самоуправления не заинтересованы в том, чтобы повышать тарифы. А какого-то другого пути через вливание этих средств из местных бюджетов - этого пути просто нет, потому что экономика городов не позволяет где-то постоянно находить такие огромные суммы и вкладывать их в коммунальное хозяйство", - пояснила эксперт.
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Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно сообщил, что правительство поддержало проект закона, призванный передать полномочия устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) местным властям.
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Центр коммунального сервиса предостерег потребителей от попыток мошенничества в виде фейковых e-mail-рассылок о якобы скидках на электроэнергию от злоумышленников, которые незаконно использовали логототип и дизайн личного кабинета Центра.
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