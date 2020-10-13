Идея передать местным властям право формировать тарифы на коммуналку вряд ли спасет ситуацию, - Татьяна Бойко

13 октября, 2020, 09:20

Инициатива передать местным властям право формировать тарифы на коммунальные услуги вызывает опасения, ведь для реализации необходимы квалифицированные специалисты на местах

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мне было очень странно услышать, что это требование Международного валютного фонда. Потому что я не уверена, что решение, которое предлагается, будет влиять на финансовую стабилизацию работы предприятий. И даже не потому, что органы местного самоуправления плохие. Я просто переживаю, что не у всех у них достаточно компетенции", - отметила Бойко.

Она сказала, что не видит прямой корреляции предложенных изменений с решением вопросов долгов на местах за коммунальные услуги.

"Возможно, органы местного самоуправления сами лучше видят ситуацию. Но очень часто органы местного самоуправления не заинтересованы в том, чтобы повышать тарифы. А какого-то другого пути через вливание этих средств из местных бюджетов - этого пути просто нет, потому что экономика городов не позволяет где-то постоянно находить такие огромные суммы и вкладывать их в коммунальное хозяйство", - пояснила эксперт.