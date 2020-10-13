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Espreso.tvЭкономикаИдея передать местным властям право формировать тарифы на коммуналку вряд ли спасет ситуацию, - Татьяна Бойко

Идея передать местным властям право формировать тарифы на коммуналку вряд ли спасет ситуацию, - Татьяна Бойко

Инициатива передать местным властям право формировать тарифы на коммунальные услуги вызывает опасения, ведь для реализации необходимы квалифицированные специалисты на местах

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Мне было очень странно услышать, что это требование Международного валютного фонда. Потому что я не уверена, что решение, которое предлагается, будет влиять на финансовую стабилизацию работы предприятий. И даже не потому, что органы местного самоуправления плохие. Я просто переживаю, что не у всех у них достаточно компетенции", - отметила Бойко.

Она сказала, что не видит прямой корреляции предложенных изменений с решением вопросов долгов на местах за коммунальные услуги.

"Возможно, органы местного самоуправления сами лучше видят ситуацию. Но очень часто органы местного самоуправления не заинтересованы в том, чтобы повышать тарифы. А какого-то другого пути через вливание этих средств из местных бюджетов - этого пути просто нет, потому что экономика городов не позволяет где-то постоянно находить такие огромные суммы и вкладывать их в коммунальное хозяйство", - пояснила эксперт.

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно сообщил, что правительство поддержало проект закона, призванный передать полномочия устанавливать тарифы на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) местным властям.

  • Центр коммунального сервиса предостерег потребителей от попыток мошенничества в виде фейковых e-mail-рассылок о якобы скидках на электроэнергию от злоумышленников, которые незаконно использовали логототип и дизайн личного кабинета Центра.

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