Два заместителя Ермака заболели COVID-19 - Мендель

27 октября, 2020, 15:59

Заместители руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"У Ковалив и Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно легче протекания болезни и скорейшего выздоровления!, - заявила она.

Мендель отметила, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболел коронавирусом.