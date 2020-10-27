Два заместителя Ермака заболели COVID-19 - Мендель
27 октября, 2020, 15:59
Заместители руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные тесты на COVID-19
Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
"У Ковалив и Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно легче протекания болезни и скорейшего выздоровления!, - заявила она.
Мендель отметила, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.
- Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболел коронавирусом.
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