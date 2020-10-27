 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДва заместителя Ермака заболели COVID-19 - Мендель

Два заместителя Ермака заболели COVID-19 - Мендель


фото: tvc
Заместители руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов получили положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"У Ковалив и Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно легче протекания болезни и скорейшего выздоровления!, - заявила она.

Мендель отметила, что президент Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать