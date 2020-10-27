У заместителя Ермака обнаружили COVID-19

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам заместителя главы ОПУ, она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

Сейчас Ковалив с семьей находятся в самоизоляции.

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