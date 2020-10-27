 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ заместителя Ермака обнаружили COVID-19

У заместителя Ермака обнаружили COVID-19


фото: reuters
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам заместителя главы ОПУ, она и ее семья чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

Сейчас Ковалив с семьей находятся в самоизоляции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 октября, 2020 вторник

больше новостей

27 октября, 2020 вторник

26 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать