"Красная" зона карантина: школьники в Киевской области после каникул будут учиться дистанционно
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
"Всего в области 703 учреждения среднего образования. Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в "красных" зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учреждения дошкольного образования продолжают работать. Однако 14 детсадов в области закрыли на карантин. Они располагаются в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ, Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском, Яготинском, Тетиевском и Таращанском районах.
Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за обнаружения случаев заражения коронавируса среди детей или работников этих учреждений.
- Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школы в "красных" зонах карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.
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