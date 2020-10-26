"Красная" зона карантина: школьники в Киевской области после каникул будут учиться дистанционно

26 октября, 2020, 18:14

Школы в "красных" зонах Киевской области после каникул будут переведены на дистанционную форму работы. При этом детсады продолжат работать

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Всего в области 703 учреждения среднего образования. Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в "красных" зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждения дошкольного образования продолжают работать. Однако 14 детсадов в области закрыли на карантин. Они располагаются в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ, Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском, Яготинском, Тетиевском и Таращанском районах.

Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за обнаружения случаев заражения коронавируса среди детей или работников этих учреждений.

Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школы в "красных" зонах карантина после каникул останутся на дистанционном обучении.

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