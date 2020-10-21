Школьники в "красных" зонах карантина останутся на дистанционном обучении после каникул, - МОН

21 октября, 2020, 17:09

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школы в "красных" зонах карантина после каникул останутся на дистанционном обучении

Об этом он написал в своем Telegram.

Шкарлет заметил, что министерство стремится обеспечить обучение детей в полноформатном режиме, ведь сейчас ситуация сложная и требует ответственности.

"Дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. В зависимости от эпидемического цвета региона некоторые начнут очное обучение, некоторые, если это "красная" зона, останутся на дистанционном", - отметил он.

Шкарлет заметил, что министерство будет пытаться после каникул обеспечить обучение учеников 1-4 классов в очном формате, но ученики 5-11 классов будут учиться в смешанном или дистанционном форматах в зависимости от эпидемической ситуации.

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