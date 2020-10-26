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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз продает газ населению дешевле, чем теплокоммунэнерго, это создает ложные индикаторы, - эксперт

Нафтогаз продает газ населению дешевле, чем теплокоммунэнерго, это создает ложные индикаторы, - эксперт

НАК "Нафтогаз" Украины пока продает газ населению по более низким тарифам, чем теплокоммунэнерго

Это может быть обманным индикатором для людей и побуждать их переходить на индивидуальные тепловые системы, потому что так вроде дешевле. Такую позицию высказал Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.

"Мы сейчас имеем три цены газа: для теплокоммунэнерго на условиях ПСО (возложение специальных обязанностей), которые действуют до конца этого отопительного сезона, и эта цена составит с октября 5 374 грн/куб.м. И мы имеем газ для бытовых потребителей, продаванмый "Нафтогаз Украины", по цене 4 700 грн/куб.м в рамках месячного пакета и 5 240 грн/куб.м в рамках тарифа "летний", - сказал Павлюк.

Он называет странной ситуацию, в которой Нафтогаз продает газ теплокоммунэнерго дороже, чем населению.

"Это создает фальшивые, ложные индикаторы для населения, для того, чтобы переходить на индивидуальные тепловые системы, потому что так якобы дешевле. Но цена газа, которая сейчас есть, она перевернуто-странная. Потому что оптовые потребители, которыми являются теплокоммунэнерго, должны были бы иметь более низкую цену", - отметил эксперт.

 

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