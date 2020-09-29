Нафтогаз оставил октябрьские цены на газ для населения на прежнем уровне

29 сентября, 2020, 10:47

Цена на газ для населения до 31 октября по тарифу "Месячный" составляет 4,70 грн/куб.м., по тарифу "Годовой" - 5,24 грн/куб.м.

Об этом говорится на сайте Нафтогаза.

Так, по информации компании, цена газа для населения по тарифу "Месячный" до 31 октября установлена на уровне 4,70 грн/куб.м. с НДС и без стоимости распределения.

Цена на газ по тарифу "Годовой" также осталась без изменений и составляет 5,24 грн/куб.м. с НДС и без стоимости распределения.

Напомним, цена на газ для населения в сентябре выросла почти в полтора раза - до 4,7 грн/куб.м по тарифу "Месячный" от Нафтогаза.

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