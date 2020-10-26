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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз в октябре на четверть повысил цену на газ для производителей тепла

Нафтогаз в октябре на четверть повысил цену на газ для производителей тепла

НАК "Нафтогаз Украины" в октябре установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5 374,100 грн / куб.м без учета НДС, что на 24% больше, чем в сентябре этого года

Соответствующая информация обнародована на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии, которым госкомпания поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), в октябре составит 5 374,100 грн / куб.м без учета НДС и стоимости транспортировки.

С учетом НДС (1 074,820 грн) эта сумма составит 6 448,920 грн / куб.м.

  • Напомним, в сентябре оптовая цена на газ для производителей тепла составляла 4 318,99 грн / куб.м.

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