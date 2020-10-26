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Espreso.tvВыборы 2020Кличко переизбирается мэром Киева в первом туре, - УДАР

Кличко переизбирается мэром Киева в первом туре, - УДАР


фото: klichko.org
По данным экзит-пола партии УДАР, действующий мэр столицы Виталий Кличко набирает более 50% голосов

Об этом сообщает УДАР .

По данным экзит-пола Института развития города, который проводили по заказу политической партии "УДАР Виталия Кличко", действующий мэр столицы имеет поддержку не более 50 процентов голосов киевлян.

"По данным этого экзы-пола, в котором приняли участие 10 тыс. Респондентов, у лидера" УДАРа "Виталия Кличко - 50,2%. Далее с большим отрывом идет Александр Попов - 8,9%. Сергей Притула, по данным опроса набирает 8,5%. Ирина Верещук - 7,9% ", - сказал председатель Киевской городской организации партии" УДАР Виталия Кличко "Владимир Бондаренко.

По данным опроса на выборах в Киевсовет "УДАР" набирает 22.0%, Европейская солидарность - 18,3%. Слуга народа - 10,0%. Далее следуют "Голос", "Батькивщина" и "Единство". Мы видим, что по результатам этого экзит-пола, мы надеемся победить уже в первом туре. И сейчас главное - защитить результат волеизъявления ", -

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