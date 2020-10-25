В Киеве будет второй тур: Кличко - 47%, Попов - 8,6%, - экзитпол "Рейтинг"
25 октября, 2020, 20:10
В Киеве пройдет второй тур выборов мэра, мэр Виталий Кличко набрал 47,8% голосов
Об этом свидетельствует экзитпол социологической группы "Рейтинг".
В его рамках были опрошены 10 402 респондента на 100 участках Киева.
Действующий мэр Виталий Кличко набирает 47,8%.
Александр Попов из ОПЗЖ имеет 8,6%, Сергей Притула ("Голос") - 8,3%, а Ирина Верещук от "Слуги народа" - 8%. Учитывая статистическую погрешность опроса в 1%, во второй тур могут выйти любой из этих трех.
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