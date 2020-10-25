В Киеве будет второй тур: Кличко - 47%, Попов - 8,6%, - экзитпол "Рейтинг"

25 октября, 2020, 20:10

В Киеве пройдет второй тур выборов мэра, мэр Виталий Кличко набрал 47,8% голосов

Об этом свидетельствует экзитпол социологической группы "Рейтинг".

В его рамках были опрошены 10 402 респондента на 100 участках Киева.

Действующий мэр Виталий Кличко набирает 47,8%.

Александр Попов из ОПЗЖ имеет 8,6%, Сергей Притула ("Голос") - 8,3%, а Ирина Верещук от "Слуги народа" - 8%. Учитывая статистическую погрешность опроса в 1%, во второй тур могут выйти любой из этих трех.