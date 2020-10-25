Избиратели Попова - это люди, которые не помнят, что такое "елка" на Майдане, - Кличко о данных экзитполов на выборах мэра Киева
Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он объяснил такой результат тем, что люди, которые голосовали за Попова, скорее всего, переехали в Киев не так давно и не помнят о его деятельности как главы КГГА.
"Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние пять лет... Мы же знаем, что многие люди приехали в столицу, потому что есть работа, выше заработная плата и лучшие стандарты, и у меня складывается такое впечатление, что избиратели Александра Попова - это те люди, которые не помнят, что такое "елка" на Майдане. Они не помнят, кто такой Янукович в Киеве", - сказал Кличко.
- Напомним, в Киеве пройдет второй тур выборов мэра, мэр Виталий Кличко набрал 47,8% голосов.
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