В Житомирской области кандидат от ОПЗЖ учинил потасовку. Вызвали полицию и скорую
На место происшествия вызвали полицию и "Скорую помощь", потому что одной из членов УИК стало плохо, передает Еспресо.TV со ссылкой на Опору.
"Там маленький участок на 79 избирателей. Приехал кандидат в депутаты областного совета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Чарпицкий. Он решил, что там какие-то нарушения и начал вмешиваться в избирательную документацию. Ему все не нравилось. К сейфу пошел, ему не понравилось, что печать в сумке головы в сейфе, протоколы не понравилось как лежали. Комиссия ему помешала, и у них началась потасовка", - рассказал наблюдатель "Опоры".
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Комиссия вызвала полицию и, пока полиция ехала, во время ссоры с этим кандидатом одной из членов комиссии стало плохо.
Местный фельдшер оказала первую помощь, но вызвали скорую.
На сайте ЦИК указано, что Константин Черпицкий баллотируется в Житомирский областной совет от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
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