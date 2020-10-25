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Espreso.tvОбществоВ Одессе во второй тур на выборах городского головы выходят Труханов и Скорик, - экзитпол "Савик Шустер студии"

В Одессе во второй тур на выборах городского головы выходят Труханов и Скорик, - экзитпол "Савик Шустер студии"

По данным экзитпола "Савик Шустер студии", во второй тур на выборах мэра Одессы выходят Геннадий Труханов и Николай Скорик

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На выборах городского головы Одессы лидирует действующий мэр города Геннадий Труханов, за которого проголосовали 34,4% жителей города.

На втором месте - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николай Скорик, за него проголосовали 17,93%, на третьем - представитель "Слуги народа" Олег Филимонов, за него проголосовали 13,75%, на четвертом - представитель "Европейской солидарности" Петр Обухов (12,52%), на пятом - представитель Украинской морской партии Сергей Кивалов (5,44%).

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