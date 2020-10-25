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Espreso.tvВыборы 2020Кернес побеждает на выборах мэра Харькова, - экзитпол "Савик Шустер студии"

Кернес побеждает на выборах мэра Харькова, - экзитпол "Савик Шустер студии"


фото: Укрінформ
По данным экзитпола "Савик Шустер студии" на выборах городского головы Харькова победу одерживает Геннадий Кернес

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным экзитпола, Геннадий Кернес набирает 57,9% голосов, Александр Фельдман получил - 12,12%, Алексей Кучер - 11,98%, Олег Абрамичев - 6,23%, Игорь Черняк - 4,51%.

Таким образом, Кернес побеждает в первом туре, поскольку набирает более 50% голосов.

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