Война в Нагорном Карабахе. Каждая из сторон назвала потери среди гражданских

24 октября, 2020, 17:11

В субботу, 24 октября 2020 года, в Ереване и Баку обнародованы официальные данные армянской и азербайджанской стороны в отношении мирных жителей, погибших и раненых с начала возобновленного 27 сентября военного конфликта в Нагорном Карабахе

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Как заявил на сегодя брифинге "омбудсмен" из подконтрольной Армении, непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Артак Бегларян, погибли не менее 37 мирных жителей, не менее 118 - были ранены.

"По нашим предварительным подсчетам, повреждено или разрушено более 10,5 тысяч единиц собственности: квартиры, дома, магазины и прочее, повреждены или разрушены более 1 500 единиц инфраструктуры, включая общественные и производственные объекты, повреждено более 1 100 единиц движимого имущества", - приводит его слова армянская служба Радио Свобода.

Бегларян отметил, что цифры приблизительные и из-за войны невозможно представить точные данные.

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В свою очередь Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает на своем сайте о 65 погибших гражданских и 297 раненых.

Непригодными к жизни в прифронтовой зоне стали 2 174 частных дома и 90 многоэтажек, добавляют в Баку.

Независимых подтверждений цифр, приведенных как армянской, так и азербайджанской стороной, пока нет.

По данным иноземиних СМИ и международных правозащитных ситуаций, обе стороны прибегают к ракетным обстрелам.

Сейчас азербайджанская армия продолжает идти в наступление. Свои действия власти Азербайджана называют "возвращением территорий".

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