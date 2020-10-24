Война в Нагорном Карабахе. Каждая из сторон назвала потери среди гражданских
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Как заявил на сегодя брифинге "омбудсмен" из подконтрольной Армении, непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" Артак Бегларян, погибли не менее 37 мирных жителей, не менее 118 - были ранены.
"По нашим предварительным подсчетам, повреждено или разрушено более 10,5 тысяч единиц собственности: квартиры, дома, магазины и прочее, повреждены или разрушены более 1 500 единиц инфраструктуры, включая общественные и производственные объекты, повреждено более 1 100 единиц движимого имущества", - приводит его слова армянская служба Радио Свобода.
Бегларян отметил, что цифры приблизительные и из-за войны невозможно представить точные данные.
Читайте также: Алиев начал войну с Пашиняном с подачи Путина, - Пионтковский
В свою очередь Генеральная прокуратура Азербайджана сообщает на своем сайте о 65 погибших гражданских и 297 раненых.
Непригодными к жизни в прифронтовой зоне стали 2 174 частных дома и 90 многоэтажек, добавляют в Баку.
Независимых подтверждений цифр, приведенных как армянской, так и азербайджанской стороной, пока нет.
- По данным иноземиних СМИ и международных правозащитных ситуаций, обе стороны прибегают к ракетным обстрелам.
- Сейчас азербайджанская армия продолжает идти в наступление. Свои действия власти Азербайджана называют "возвращением территорий".
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос