В Украине 24 октября "день тишины" перед местными выборами
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Предвыборная агитация закончилась в 24 часов последней пятницы перед днем голосования. "Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.
В "день тишины" и непосредственно в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса.
Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии - субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий.
- Напомним, президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине всенародного опроса 25 октября.
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