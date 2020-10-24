В Украине 24 октября "день тишины" перед местными выборами

24 октября, 2020, 07:43

В субботу, 24 октября, в Украине наступил "день тишины" перед голосованием на местных выборах, которые состоятся 25 марта

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Предвыборная агитация закончилась в 24 часов последней пятницы перед днем голосования. "Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.

В "день тишины" и непосредственно в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса.

Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку местной организации партии - субъекта избирательного процесса, кандидата, политической партии, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, а также объявления местной организацией партии, кандидатом, политической партией, местные организации которой являются субъектами избирательного процесса, о поддержке проведения таких публичных мероприятий.

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