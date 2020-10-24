США просят своих граждан в Беларуси запастись едой и наличными

24 октября, 2020, 15:20

Посольство Соединенных Штатов опубликовало предупреждение для граждан США в Республике Беларусь

В связи с обнародованным ультиматумом, поставленным Светланой Тихановской, ведомство советует американцам позаботиться о своей безопасности. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте учреждения, передает Еспресо.TV.

Гражданам США на территории Беларуси советуют:

избегать массовых скоплений людей,

следить за новостями,

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следить за окружающей обстановкой,

на три дня запастись едой, водой, лекарствами, наличными и другими предметами первой необходимости.

Справка

От имени белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко "народный ультиматум". Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об отставке.

2. На улицах должно полностью прекратиться насилие со стороны силовых органов.

3. Все без исключения политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает завтра, 25 октября.

Как отмечает Тихановская, если не будет выполнен хотя бы один из приведенных выше трех пунктов, в понедельник, 26 октября, в Беларуси начинается общенациональная забастовка и акция гражданского неповиновения.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Россия для защиты Лукашенко после 1 ноября может начать военное вторжение в Беларусь.

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