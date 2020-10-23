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Espreso.tvОбществоДанилов спрогнозировал возможное вторжение войск РФ в Беларусь

Данилов спрогнозировал возможное вторжение войск РФ в Беларусь

Российская Федерация после 1 ноября может начать военное вторжение в Беларусь

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РБК-Украина .

По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы в Беларуси.

"Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси ", - сказал Данилов.

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