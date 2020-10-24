Кличко заразился коронавирусом
24 октября, 2020, 17:55
Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирус
Об этом он сообщил в субботу, 24 октября 2020 года, на своем канале в Тelegram, рассказывает Еспресо.TV.
"Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешителен", - написал Кличко.
Он отметил, что чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию и работать из дома.
По словам столичного мэра, заболел он "в самый неподходящий момент".
Завтра, 25 октября, состоится голосования на местных выборах.
- Напомним, за сутки коронавирус диагностировали у 560 киевлян.
- Всего в Украине насчитывается 7 014 новых случаев COVID-19.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-