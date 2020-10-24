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Espreso.tvОбществоКличко заразился коронавирусом

Кличко заразился коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирус

Об этом он сообщил в субботу, 24 октября 2020 года, на своем канале в Тelegram, рассказывает Еспресо.TV.

"Работа мэра во время пандемии, конечно, предполагает постоянный риск. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19. Пытался беречься. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешителен", - написал Кличко.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, но должен пойти на самоизоляцию и работать из дома.

По словам столичного мэра, заболел он "в самый неподходящий момент".

Завтра, 25 октября, состоится голосования на местных выборах.

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