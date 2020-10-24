В Украине за сутки обнаружено 7014 новых случаев COVID-19

24 октября, 2020, 09:06

В Украине 23 октября зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусом, 135 человек умерли

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны .

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили в 7014 человек, зафиксировано 125 летальных случаев, 2177 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии в Украине заболело 337 410 человек, из них 139 755 выздоровели, летальных случаев - 6289.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Львовской (469) и Хмельницкой (450) областях. Меньше больных зафиксировали в Луганской и Кировоградской областях - 98 и 97 случаев.

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