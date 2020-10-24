За сутки коронавирус диагностировали у 560 киевлян

24 октября, 2020, 10:26

23 октября COVID-19 обнаружили в 560 жителей столицы, 18 человек умерли

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.

"Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 560 человек. 18 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 674 киевлян. На сегодня в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

заболели:

315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет

198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет

21 девочка от 2 до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболел, в частности, 23 медика.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 197 человек. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71 и в Оболонском районе - 64 случая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb