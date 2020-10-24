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Espreso.tvМирАлиев сказал, кто продает больше всего оружия Азербайджану

Алиев сказал, кто продает больше всего оружия Азербайджану

Президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил, что Россия является главным поставщиком оружия для его страны

Об этом он повивомив во время разговора с Le Figaro (Фравнция), передает Еспресо.TV.

"Мы закупаем вооружение во многих странах. Больше всего военной техники нам поставляют не Турция и Израиль. Это Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за купленное России вооружение. Армения покупает оружие в России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси", - отметил азербайджанский президент.

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По словам Алиева, современное оружие помогает Азербайджана "восстановить территориальную целостность".

Расшифровка интервью размещена на официальном сайте президента Азербайджана.

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