Алиев сказал, кто продает больше всего оружия Азербайджану

24 октября, 2020, 22:47

Президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил, что Россия является главным поставщиком оружия для его страны

Об этом он повивомив во время разговора с Le Figaro (Фравнция), передает Еспресо.TV.

"Мы закупаем вооружение во многих странах. Больше всего военной техники нам поставляют не Турция и Израиль. Это Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за купленное России вооружение. Армения покупает оружие в России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси", - отметил азербайджанский президент.

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По словам Алиева, современное оружие помогает Азербайджана "восстановить территориальную целостность".

Расшифровка интервью размещена на официальном сайте президента Азербайджана.

Напомним, каждая из сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе назвала потери среди гражданских.

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