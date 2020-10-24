Алиев сказал, кто продает больше всего оружия Азербайджану
Об этом он повивомив во время разговора с Le Figaro (Фравнция), передает Еспресо.TV.
"Мы закупаем вооружение во многих странах. Больше всего военной техники нам поставляют не Турция и Израиль. Это Россия. Но в отличие от Армении, мы платим за купленное России вооружение. Армения покупает оружие в России бесплатно. Мы также покупаем оружие у Ирана, Украины, Беларуси", - отметил азербайджанский президент.
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По словам Алиева, современное оружие помогает Азербайджана "восстановить территориальную целостность".
Расшифровка интервью размещена на официальном сайте президента Азербайджана.
- Напомним, каждая из сторон военного конфликта в Нагорном Карабахе назвала потери среди гражданских.
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