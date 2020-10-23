Вакцина от COVID-19: в США утвердили препарат, который ВОЗ ранее назвала неэффективным

23 октября, 2020, 22:58

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат "Ремдесивир" для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19

Об этом говорится в соответствующем документе, передает "hromadske".

Еще с мая 2020 года в США начали использовать этот препарат, но только в экстренных случаях. У него был соответствующий статус "emergency".

Однако теперь Управление по санитарному надзору признало препарат "Ремдесивир", который носит торговый бренд Velklury, безопасным и эффективным для лечения "пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация".

Согласно результатам исследования Национального института здравоохранения США, "Ремдесивир" в среднем сократил время восстановления у больных COVID-19 на пять дней - с 15 до 10.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат "Ремдесивир" не помогает снизить смертность при COVID-19.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир".

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