Вакцина от COVID-19: в США утвердили препарат, который ВОЗ ранее назвала неэффективным
Об этом говорится в соответствующем документе, передает "hromadske".
Еще с мая 2020 года в США начали использовать этот препарат, но только в экстренных случаях. У него был соответствующий статус "emergency".
Однако теперь Управление по санитарному надзору признало препарат "Ремдесивир", который носит торговый бренд Velklury, безопасным и эффективным для лечения "пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация".
Согласно результатам исследования Национального института здравоохранения США, "Ремдесивир" в среднем сократил время восстановления у больных COVID-19 на пять дней - с 15 до 10.
- Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат "Ремдесивир" не помогает снизить смертность при COVID-19.
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир".
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