"Лекарства не подают надежд с точки зрения изменений показателей смертности при COVID-19": ВОЗ о ремдезивире

"К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменений показателей смертности. Эти результаты существенно не менялись и при исключении определенных стран, регионов или групп населения", - сказали в ВОЗ.

Сначала об этих выводах сообщила британская Financial Times, репортерам которой удалось получить результаты клинических испытаний.

В рамках программы исследований кроме ремдезивира (антивирусного препарата, разработанного для лечения Эболы) также испытывалась эффективность ряда других лекарств, на которые специалисты возлагали надежды в лечении COVID-19.