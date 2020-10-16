"Лекарства не подают надежд с точки зрения изменений показателей смертности при COVID-19": ВОЗ о ремдезивире
Об этом сообщает BBC .
"К сожалению, оказалось, что все лекарства в этом исследовании не подают надежд с точки зрения изменений показателей смертности. Эти результаты существенно не менялись и при исключении определенных стран, регионов или групп населения", - сказали в ВОЗ.
Сначала об этих выводах сообщила британская Financial Times, репортерам которой удалось получить результаты клинических испытаний.
В рамках программы исследований кроме ремдезивира (антивирусного препарата, разработанного для лечения Эболы) также испытывалась эффективность ряда других лекарств, на которые специалисты возлагали надежды в лечении COVID-19.
В частности, речь идет о гидроксихлорине, лопинавире / ритонавире и интерфероне. Результаты всех испытаний оказались неутешительными для их производителей.
Исследования ВОЗ охватывало опыт больниц, работающих в более чем 30 странах мира. Специалисты рассматривали влияние лечения различными препаратами на общую смертность, а также на продолжительность пребывания в больнице госпитализированных пациентов.
- Недавно ремдезивир применяли при лечении президента США Дональда Трампа, который переболел COVID-19.
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