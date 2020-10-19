Ляшко заявил, что Украина закупила препарат против COVID-19. Ранее ВОЗ назвала его неэффективным

19 октября, 2020, 12:08

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир"

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", - сказал Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат "Ремдесивир" не помогает снизить смертность при COVID-19.