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Espreso.tvОбществоЛяшко заявил, что Украина закупила препарат против COVID-19. Ранее ВОЗ назвала его неэффективным

Ляшко заявил, что Украина закупила препарат против COVID-19. Ранее ВОЗ назвала его неэффективным


фото: zik
Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что Украина закупила препарат "Ремдесивир"

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Он закуплен государственным предприятием "Медицинские закупки Украины". И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и уменьшается количество летальных случаев", - сказал Ляшко.

  • Всемирная организация здравоохранения заявила, что препарат "Ремдесивир" не помогает снизить смертность при COVID-19.

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