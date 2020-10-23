 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик может пойти в политику после завершения боксерской карьеры

Усик может пойти в политику после завершения боксерской карьеры


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что видит себя в политике, если у него будет большая команда единомышленников

Об этом сообщает "Трибуна".

Боксер хотел бы стать частью системы, которая может что-то изменить в Украине.

"Все возможно. Только нужна большая команда, чтобы стать не частью системы, а стать той системой, которая может что-то изменить. Просто стать частью системы - это очень легко. Тем более, есть какие-то предложения от некоторых людей, чтобы куда-то уйти. Идти и выполнять какие-то указания - мне очень сложно договариваться с собой. Убедить себя я могу, но когда мне говорят, что то белое, а я вижу черное, то я просто говорю, что это белое, разворачиваюсь и ухожу ", - рассказал Александр Усик.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать