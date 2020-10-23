Усик может пойти в политику после завершения боксерской карьеры

23 октября, 2020, 18:21

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что видит себя в политике, если у него будет большая команда единомышленников

Об этом сообщает "Трибуна".

Боксер хотел бы стать частью системы, которая может что-то изменить в Украине.

"Все возможно. Только нужна большая команда, чтобы стать не частью системы, а стать той системой, которая может что-то изменить. Просто стать частью системы - это очень легко. Тем более, есть какие-то предложения от некоторых людей, чтобы куда-то уйти. Идти и выполнять какие-то указания - мне очень сложно договариваться с собой. Убедить себя я могу, но когда мне говорят, что то белое, а я вижу черное, то я просто говорю, что это белое, разворачиваюсь и ухожу ", - рассказал Александр Усик.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .

22 октября Усик завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры.

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