Усик проведет бой на крупнейшем стадионе Британии

9 октября, 2020, 18:58

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится в Англии

Об этом сообщает Boxing Scene .

Поединок должен пройти в Лондоне на стадионе "Уэмбли" - крупнейшей спортивной арене Англии.

"Я планирую поединки без фанатов. У нас будет одно место для проведения четырех мероприятий. Мы продолжим просить о допуске на "Уэмбли" 1500 или 2000 фанатов. Я не люблю выходить на большие арены и видеть множество свободных мест. Мы должны проявить творческий подход, но наш план - занять хотя бы какую-то часть мест ", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb