Усик проведет бой на крупнейшем стадионе Британии
Об этом сообщает Boxing Scene .
Поединок должен пройти в Лондоне на стадионе "Уэмбли" - крупнейшей спортивной арене Англии.
"Я планирую поединки без фанатов. У нас будет одно место для проведения четырех мероприятий. Мы продолжим просить о допуске на "Уэмбли" 1500 или 2000 фанатов. Я не люблю выходить на большие арены и видеть множество свободных мест. Мы должны проявить творческий подход, но наш план - занять хотя бы какую-то часть мест ", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.
- Напомним, 17 сентября Эдди Хирн заявил, что Александр Усик близок к подписанию контракта на бой с британцем Дереком Чисорой.
- 23 сентября Чисора пошел на значительное уменьшение гонорара за бой с Александром Усиком.
- 29 сентября Александр Усик подписал контрактное соглашение на бой с британцем Дереком Чисорой.
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