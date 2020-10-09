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Espreso.tvСпортУсик проведет бой на крупнейшем стадионе Британии

Усик проведет бой на крупнейшем стадионе Британии


фото: Getty Images
Бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится в Англии

Об этом сообщает Boxing Scene .

Поединок должен пройти в Лондоне на стадионе "Уэмбли" - крупнейшей спортивной арене Англии.

"Я планирую поединки без фанатов. У нас будет одно место для проведения четырех мероприятий. Мы продолжим просить о допуске на "Уэмбли" 1500 или 2000 фанатов. Я не люблю выходить на большие арены и видеть множество свободных мест. Мы должны проявить творческий подход, но наш план - занять хотя бы какую-то часть мест ", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Бой против Дерека Чисоры станет вторым для Александра Усика в супертяжелом весе. Поединок состоится 31 октября в Лондоне.

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